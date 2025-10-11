Trágico incendio en Córdoba: murieron una beba de un año y una nena de 5 dentro de una iglesia evangélica

Murieron dos niñas en Córdobas Foto: La Voz

Tragedia en Córdoba. Dos menores murieron este sábado a causa de un incendio que afectó a un dormitorio contiguo a una iglesia evangélica en la localidad de Villa Serrana, Córdoba. La beba de un año y la nena de 5 formaban parte de una delegación de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, procedente de Barros Blancos, Uruguay.

Bomberos cordobeses Foto: Bomberos de Córdoba

Cómo se inició el incendio

El fuego comenzó alrededor de las 15:30 en el templo ubicado entre las calles Coquena y Viracocha, y fue detectado por otra nena de 10 años, que dio la alerta a los adultos.

De inmediato, se activó un operativo de emergencia con la participación de bomberos de la Policía de Córdoba, quienes trabajaron para controlar las llamas.

Según informaron las autoridades, además de las menores fallecidas, dos mujeres sufrieron heridas de distinta gravedad.

