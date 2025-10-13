¿Fin de las lluvias?: cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante el comienzo de la semana
Luego de dos días con clima inestable, la semana en Ciudad de Buenos Aires y alrededores volvería a registrar buenas condiciones del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el lunes se espera con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
Para el martes se espera nuevamente buen clima, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 13 y 23 grados.
El miércoles se presentaría con todavía con buen clima: cielo mayormente nublad junto a marcas térmicas de entre 15 y 25 grados.