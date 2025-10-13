¿Fin de las lluvias?: cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante el comienzo de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional reveló como seguirá el clima tras las jornada inestable del domingo. El pronóstico para el inicio de la semana.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Luego de dos días con clima inestable, la semana en Ciudad de Buenos Aires y alrededores volvería a registrar buenas condiciones del clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el lunes se espera con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el martes se espera nuevamente buen clima, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 13 y 23 grados.

El miércoles se presentaría con todavía con buen clima: cielo mayormente nublad junto a marcas térmicas de entre 15 y 25 grados.