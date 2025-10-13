Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima Mendoza

El clima en Mendoza para hoy se presenta parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre los 6.6°C por la mañana hasta alcanzar un máximo de 17.5°C durante la jornada. La máxima velocidad del viento será de 22 km/h, contribuyendo a una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al caer la tarde, el clima se mantendrá con nubes dispersas, y es posible que la temperatura baje ligeramente hacia la noche. Se recomienda abrigarse adecuadamente durante la noche, ya que la humedad podría alcanzar hasta el 62%.