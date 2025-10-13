Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Río Negro, amaneceremos con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas en la mañana estarán alrededor de los 6.8°C, lo que invita a abrigarse un poco más si planeas salir temprano. Durante este período, la humedad relativa alcanzará un valor máximo del 82%, y los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h, provenientes del norte, lo que hará que la sensación térmica sea apenas más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas suban hasta los 17.1°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado. La humedad continuará siendo elevada, indicando la posibilidad de que el ambiente se sienta más húmedo de lo habitual, aunque no se pronostica lluvia. El viento se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 43 km/h, lo que podría generar algunas molestias al momento de realizar actividades al aire libre. Se recomienda estar precavido si vas a conducir, debido a posibles ráfagas de viento.