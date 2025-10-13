Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

lunes, 13 de octubre de 2025, 06:04

El clima en la mañana de San Luis presentará un panorama despejado. Las temperaturas mínimas comenzarán en 7.5°C, aumentando gradualmente a lo largo del día. Estas condiciones favorecen a quienes disfrutan de actividades al aire libre, aunque el leve viento puede requerir una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde, el clima seguirá parcialmente soleado, alcanzando una temperatura máxima de 17.7°C. Aunque la humedad rondará el 66%, se espera que la velocidad del viento sea moderada, alcanzando los 22 km/h. En cuanto a las condiciones para la noche, el clima se mantendrá estable y sin cambios drásticos en la temperatura.