Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Previsión Diaria

En clima de Santa Cruz para hoy, 13 de octubre de 2025, se pronostica un día parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, haciendo que las primeras horas del día sean frescas. Sin embargo, se espera que las temperaturas máximas solo alcancen los 7.3°C, lo que mantendrá una sensación de frescura a lo largo del día. Con una humedad aproximada del 80%, el aire estará algo denso. Los vientos soplarán con una velocidad de hasta 25 km/h, proporcionando una sensación más gélida.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche en Santa Cruz, las condiciones seguirán similares con nubosidad parcial. La temperatura descenderá ligeramente luego de alcanzar su máximo durante la tarde, encerrando el día con una sensación térmica relativamente baja. No se espera precipitación significativa, proporcionando un respiro a aquellos que prefieren evitar la lluvia. A pesar de la estabilidad meteorológica, se recomienda vestir adecuadamente para mantener el confort durante todo el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de octubre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer en Santa Cruz será a las 09:40, mientras que el atardecer está programado para las 17:34. Estos son momentos ideales para quienes disfrutan de la fotografía del amanecer o simplemente del apacible acto de ver el sol salir y ponerse. La atención al pronóstico del tiempo puede enriquecer estas experiencias.