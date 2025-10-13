Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 13 de octubre de 2025

Condiciones Climatológicas

Hoy en Tierra del Fuego, los residentes pueden esperar un comienzo del día con una ligera brisa y cielos que serán parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C. La humedad será un factor importante, con niveles que podrían llegar hasta el 96%, haciendo el ambiente un poco húmedo y fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 2.9°C. Aunque es poco probable la precipitación, la probabilidad de lluvia es del 93%, así que se recomienda estar preparado. Sin embargo, es muy probable que el cielo mantenga su naturaleza nublada. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de hasta 36 km/h durante el día. Aprovechen para disfrutar de actividades al aire libre pero con cuidado debido al viento moderado.