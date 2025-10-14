Cómo estará el clima este martes 14 de octubre en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

El organismo brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que sigue con buen clima.

Clima soleado, Buenos Aires. Foto: NA

Luego de dos días con clima inestable, la semana en Ciudad de Buenos Aires y alrededores vuelve a registrar buenas condiciones del clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el martes tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 15 grados de mínima y 23 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El miércoles se presentaría todavía con buen clima: cielo mayormente nublado en el día y parcialmente nublado en la noche; junto a marcas térmicas de entre 15 y 25 grados.

Para el jueves se espera nuevamente buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 17 y 27 grados.