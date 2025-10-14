Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima Diario

Esta mañana en Catamarca nos encontraremos con un clima parcialmente nuboso, donde las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C. Se espera que las condiciones generales sean estables, con una sensación térmica agradable y vientos suaves que no superarán los 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hasta los 23.7°C. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones. Los vientos serán moderados, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h. La humedad relativa del aire será alta, alcanzando un máximo del 65%.

Observaciones astronómicas

En cuanto a las observaciones astronómicas de hoy en Catamarca, el sol estará saliendo a las 07:40 horas y se pondrá a las 18:33 horas. Esta secuencia garantiza una buena cantidad de luz diurna para llevar a cabo actividades al aire libre.