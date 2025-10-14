Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025
Esta mañana en Catamarca nos encontraremos con un clima parcialmente nuboso, donde las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C. Se espera que las condiciones generales sean estables, con una sensación térmica agradable y vientos suaves que no superarán los 16 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Para la tarde y la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hasta los 23.7°C. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones. Los vientos serán moderados, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h. La humedad relativa del aire será alta, alcanzando un máximo del 65%.
Observaciones astronómicas
En cuanto a las observaciones astronómicas de hoy en Catamarca, el sol estará saliendo a las 07:40 horas y se pondrá a las 18:33 horas. Esta secuencia garantiza una buena cantidad de luz diurna para llevar a cabo actividades al aire libre.