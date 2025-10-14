Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Estado del tiempo

El clima en Ciudad De Buenos Aires hoy será agradable. Se espera una manaña con cielo parcialmente nuboso, y la temperatura mínima será de 8.6°C. Aunque no habrá precipitaciones significativas, el viento soplará a una velocidad máxima de 8 km/h. Se recomienda tener en cuenta la humedad ambiental del 62%, que podría influir en la percepción de la temperatura. Clima completo hoy.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, se mantendrá un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 15.5°C y la máxima alcanzará los 16°C hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá moderada, con un fuerte viento, alcanzando hasta 12 km/h, lo que puede hacer sentir la temperatura un poco más baja de lo esperado.

En caso de salir de casa, se sugiere llevar una campera ligera para protegerse del viento, y estar preparados para cambios repentinos en el clima debido a la brisa.

Recuerde que estos datos son aproximados y pueden variar. Manténgase informado a través de medios confiables.