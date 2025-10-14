Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025
El clima en Ciudad De Buenos Aires hoy será agradable. Se espera una manaña con cielo parcialmente nuboso, y la temperatura mínima será de 8.6°C. Aunque no habrá precipitaciones significativas, el viento soplará a una velocidad máxima de 8 km/h. Se recomienda tener en cuenta la humedad ambiental del 62%, que podría influir en la percepción de la temperatura. Clima completo hoy.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde y la noche, se mantendrá un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 15.5°C y la máxima alcanzará los 16°C hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá moderada, con un fuerte viento, alcanzando hasta 12 km/h, lo que puede hacer sentir la temperatura un poco más baja de lo esperado.
En caso de salir de casa, se sugiere llevar una campera ligera para protegerse del viento, y estar preparados para cambios repentinos en el clima debido a la brisa.
Recuerde que estos datos son aproximados y pueden variar. Manténgase informado a través de medios confiables.