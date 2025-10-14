Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima local

Hoy en Corrientes, el clima será variable. Durante la mañana, se espera un cielo mayormente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8.2°C y los 18.8°C. Los vientos vendrán del este a una velocidad promedio de 6 km/h, haciendo que la sensación térmica sea un poco más fresca. No hay probabilidad significativa de lluvias durante la mañana, por lo que se podrá disfrutar de un agradable inicio de día sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

La tarde y noche de este martes en Corrientes presentará condiciones similares a las de la mañana, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que se mantendrán dentro de un rango agradable. Se espera que la temperatura máxima ronde los 18.8°C por la tarde, manteniéndose agradable para realizar actividades al aire libre. Por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, pero sin cambios bruscos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en Corrientes será a las 07:42 y el atardecer se producirá a las 18:08. Se recomienda aprovechar las horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre mientras el clima lo permita. La fase lunar actual no impedirá la observación de las estrellas durante la noche, si las nubes lo permiten.