Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

martes, 14 de octubre de 2025, 06:02

En Jujuy, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 4.2°C, ofreciendo un ambiente relativamente fresco al iniciar el día. Los vientos serán suaves, con una velocidad promedio que podría alcanzar los 10 km/h. Además, la humedad se mantendrá moderada, proporcionando una sensación agradable a pesar del despertar frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya para la tarde y la noche, el clima en Jujuy mejorará ligeramente en cuanto a temperatura, alcanzando máximas alrededor de los 18.4°C. La posibilidad de precipitaciones es nula, asegurando una tarde y noche secas. Los vientos podrían aumentar su intensidad marginalmente hasta 13 km/h, pero seguirán sin mayores sorpresas. La sensación térmica será confortable, ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de octubre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer se dará a las 08:01, mientras que el anochecer ocurrirá a las 18:41. Ideal para quienes buscan disfrutar de cada instante del día tanto al aire libre como en actividades de ocio o deportivas.