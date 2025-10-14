Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima Jujuy

En Jujuy, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 4.2°C, ofreciendo un ambiente relativamente fresco al iniciar el día. Los vientos serán suaves, con una velocidad promedio que podría alcanzar los 10 km/h. Además, la humedad se mantendrá moderada, proporcionando una sensación agradable a pesar del despertar frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya para la tarde y la noche, el clima en Jujuy mejorará ligeramente en cuanto a temperatura, alcanzando máximas alrededor de los 18.4°C. La posibilidad de precipitaciones es nula, asegurando una tarde y noche secas. Los vientos podrían aumentar su intensidad marginalmente hasta 13 km/h, pero seguirán sin mayores sorpresas. La sensación térmica será confortable, ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de octubre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer se dará a las 08:01, mientras que el anochecer ocurrirá a las 18:41. Ideal para quienes buscan disfrutar de cada instante del día tanto al aire libre como en actividades de ocio o deportivas.