Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Meteorología

Hoy en Salta, el clima estará dominado por la nubosidad parcial. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de 3.4°C, brindando un ambiente fresco. La humedad rondará el 47%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 8 km/h. Se espera que el sol salga a las 08:03.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, los termómetros pueden alcanzar máximas de 21.2°C, presentando condiciones agradables aunque con posibilidad de nubosidad parcial. La puesta de sol está programada para las 18:40, y con ella, la temperatura podría disminuir, manteniendo un ambiente fresco.