Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Meteorología
Canal 26
Por Canal 26
martes, 14 de octubre de 2025, 06:05

Hoy en Salta, el clima estará dominado por la nubosidad parcial. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de 3.4°C, brindando un ambiente fresco. La humedad rondará el 47%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 8 km/h. Se espera que el sol salga a las 08:03.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, los termómetros pueden alcanzar máximas de 21.2°C, presentando condiciones agradables aunque con posibilidad de nubosidad parcial. La puesta de sol está programada para las 18:40, y con ella, la temperatura podría disminuir, manteniendo un ambiente fresco.