Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima diario

El clima en San Luis para la mañana de hoy promete ser fresco y algo húmedo. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 7.5°C, y se espera un cielo parcialmente nuboso. La probabilidad de precipitaciones es baja, con total de lluvia acumulada esperada en menor de 1 mm, lo cual sugiere mayormente condiciones secas. No obstante, la humedad relativa será algo alta, alcanzando un 66% en horas de la mañana. Los vientos estarán soplando del sureste a una velocidad moderada de hasta 36 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas estarán estables. Las máximas alcanzarán los 17.7°C, ideal para actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo. El cielo permanecerá parcialmente nublado con vientos que disminuyen ligeramente su intensidad a alrededor de 19 km/h desde el este-noreste.

A nivel astronómico, el amanecer civil se producirá a las 08:25 y el atardecer a las 18:24, permitiendo pasar más tiempo bajo la luz del día en comparación a días anteriores. Estas condiciones favoreven la práctica de deportes u otras actividades recreativas al aire libre durante el día.