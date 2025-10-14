Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Cruz

En la mañana de hoy, Santa Cruz presentará un clima clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C. El viento soplará desde el norte a una velocidad promedio de 25 km/h, y la humedad relativa del ambiente se situará alrededor del 80%. Es importante destacar que no hay probabilidad de precipitaciones, lo que proporciona un día bastante seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 7.3°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 49 km/h. La humedad durante este período descenderá a un 65%. En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 09:40 y el atardecer tendrá lugar a las 17:34, mientras que la luna saldrá a las 16:26 y se pondrá a las 09:33. No se esperan lluvias, por lo que será una jornada seca en general para Santa Cruz.