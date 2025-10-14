Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025
Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Cruz
En la mañana de hoy, Santa Cruz presentará un clima clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C. El viento soplará desde el norte a una velocidad promedio de 25 km/h, y la humedad relativa del ambiente se situará alrededor del 80%. Es importante destacar que no hay probabilidad de precipitaciones, lo que proporciona un día bastante seco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 7.3°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 49 km/h. La humedad durante este período descenderá a un 65%. En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 09:40 y el atardecer tendrá lugar a las 17:34, mientras que la luna saldrá a las 16:26 y se pondrá a las 09:33. No se esperan lluvias, por lo que será una jornada seca en general para Santa Cruz.