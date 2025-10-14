Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

martes, 14 de octubre de 2025, 06:06

En la mañana de hoy en Santiago Del Estero, se espera un clima variable con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas al inicio del día serán de 9.5°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad media de 18 km/h. La humedad rondará el 31%, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y noche, el clima mantendrá su tendencia nubosa, alcanzando temperaturas máximas de 22°C. Los vientos se mantienen activos, promediando los 26 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica. Aunque no se anticipan precipitaciones significativas, el consejo es llevar un abrigo ligero debido a las ráfagas ocasionales.

Si contemplas alguna actividad outdoor durante este martes 14 de octubre, ajusta tus planes teniendo en cuenta las variaciones térmicas mencionadas y no subestimes el poder de los vientos.