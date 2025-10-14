Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Meteorología local

En la mañana de hoy en Santiago Del Estero, se espera un clima variable con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas al inicio del día serán de 9.5°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad media de 18 km/h. La humedad rondará el 31%, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y noche, el clima mantendrá su tendencia nubosa, alcanzando temperaturas máximas de 22°C. Los vientos se mantienen activos, promediando los 26 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica. Aunque no se anticipan precipitaciones significativas, el consejo es llevar un abrigo ligero debido a las ráfagas ocasionales.

Si contemplas alguna actividad outdoor durante este martes 14 de octubre, ajusta tus planes teniendo en cuenta las variaciones térmicas mencionadas y no subestimes el poder de los vientos.