Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima se presentará con características variadas. Durante la mañana, las condiciones serán de un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas cercanas a los -0.6°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un porcentaje en torno al 0.1%, asegurando un inicio de día relativamente estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y hasta llegar la noche, se mantendrá el cielo con intervalos nubosos y temperaturas alcanzando los 2.9°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 36 km/h, manteniendo una brisa constante. Tampoco se esperan lluvias durante esta franja horaria, aunque la humedad relativa alta, en torno al 96%, puede generar una sensación térmica fresca.

Observaciones astronómicas para este martes 14 de octubre de 2025

Los fenómenos astronómicos nos indicarán que el sol saldrá a las 09:54 y se ocultará a las 17:12. Para aquellos aficionados a la astronomía, la luna será visible desde las 15:57 y se pondrá alrededor de las 09:55 del siguiente día. Estos horarios pueden variar ligeramente dependiendo de la altitud y la distancia desde el océano.