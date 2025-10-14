Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

martes, 14 de octubre de 2025, 06:06

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima se presentará con características variadas. Durante la mañana, las condiciones serán de un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas cercanas a los -0.6°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un porcentaje en torno al 0.1%, asegurando un inicio de día relativamente estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y hasta llegar la noche, se mantendrá el cielo con intervalos nubosos y temperaturas alcanzando los 2.9°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 36 km/h, manteniendo una brisa constante. Tampoco se esperan lluvias durante esta franja horaria, aunque la humedad relativa alta, en torno al 96%, puede generar una sensación térmica fresca.

Observaciones astronómicas para este martes 14 de octubre de 2025

Los fenómenos astronómicos nos indicarán que el sol saldrá a las 09:54 y se ocultará a las 17:12. Para aquellos aficionados a la astronomía, la luna será visible desde las 15:57 y se pondrá alrededor de las 09:55 del siguiente día. Estos horarios pueden variar ligeramente dependiendo de la altitud y la distancia desde el océano.