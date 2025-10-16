Servicios ferroviarios suspendidos: cuáles son los 12 tramos afectados y qué pasajeros se quedan sin trenes

El cierre de estos ramales ocurren dentro de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno de la Nación. Conocé en detalle cada uno de los trayectos inhabilitados a lo largo y ancho del país durante los últimos dos años.

Trenes Argentinos. Foto: X @InfoTrenMitre

Entre 2024 y lo que va de 2025, los servicios ferroviarios ya suman 12 trenes de pasajeros suspendidos, entre los de larga distancia y los regionales que circulaban por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

También, hay que sumarle el tren a Bahía Blanca, el cual dejó de funcionar en marzo de 2023, y la actual gestión decidió no impulsar su reanudación. No obstante, eliminó toda mención y cerró la estación Bahía Blanca Sud.

Por otro lado, en los últimos días se conoció la suspensión por tiempo indefinido de los trenes Buenos Aires - Córdoba, Buenos Aires - Tucumán y el regional Córdoba - Villa María.

El cierre de estos ramales ocurren dentro de la Emergencia Ferroviaria. Foto: X @TrenesArg

Respecto a esta situación, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) informó que se encuentran cancelados hasta nuevo aviso por ”solicitud del concesionario de vías“.

El motivo de la decisión fue el descarrilamiento de una formación que cubría el servicio Tucumán - Buenos Aires en Santiago del Estero a fines de septiembre.

Este panorama ocurre en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno en junio de 2024 por dos años, motivado por el deterioro de la infraestructura por la que transita este transporte público en todo el país.

Servicios ferroviarios: los tramos cerrados, uno por uno

Buenos Aires a Mendoza y San Luis

Fue el primero en ser suspendido por el actual Gobierno. Reinaugurado en junio de 2023, desde Trenes Argentinos informaron en abril del año pasado que el servicio entre Retiro y Palmira quedaba suspendido por cuestiones operativas.

En aquel entonces, la empresa informó que la suspensión “momentánea” se decidió “luego de realizar un estudio pormenorizado de la infraestructura, donde se pudo concluir que las condiciones del tendido de vías no brinda las garantías operativas necesarias para el traslado de pasajeros“.

Expreso a Rosario

El servicio expreso entre Buenos Aires y Rosario, que había sido implementado a fines de 2022, también fue suprimido sin que mediara una explicación oficial en mayo de 2024.

Se trataba de un servicio que operaba únicamente los fines de semana, reforzando las prestaciones del corredor y tardando menos de 5 horas para unir los dos destinos.

12 trenes de pasajeros suspendidos, entre los de larga distancia y los regionales. Foto: X @TrenesArg

Mercedes - Tomás Jofré

Inaugurado en 2023, el servicio turístico Mercedes - Tomás Jofré de la línea Belgrano Sur, fue suspendido por Trenes Argentinos y dejó de circular en mayo de 2024.

La interrupción de las prestaciones fue decidida a raíz de un accidente ocurrido ese mes, cuando un camión colisionó contra el puente del ramal G del Ferrocarril Belgrano sobre la ruta 41, en Mercedes, provocando su derrumbe.

Pehuajó

Otro servicio que detuvo su marcha sin fecha de regreso fue el servicio del tren de pasajeros que une Buenos Aires con Pehuajó. Había sido rehabilitado en 2022 y dejó de funcionar en noviembre.

Entre los motivos, Trenes Argentinos mencionó el “tiempo prolongado de viaje y demoras” sumado a una baja demanda del servicio en los últimos meses por parte de los pasajeros.

La Banda - Fernández

El tren regional La Banda - Fernández también dejó de correr el 1 de noviembre. Había sido inaugurado en 2022 y contaba con dos frecuencias diarias por sentido.

Fundamentaron la decisión en el “bajo factor de ocupación, que no superaba el 38% en promedio“ y a los ”costos de mantenimiento de la formación”. Además, la empresa señaló que la supresión del servicio permitiría “un ahorro de 27 millones de pesos mensuales”.

En los últimos días se conoció la suspensión por tiempo indefinido de los trenes Buenos Aires - Córdoba, Buenos Aires - Tucumán y el regional Córdoba - Villa María. Foto: NA.

Rosario - Cañada de Gómez

El tren que conecta a Rosario con Cañada de Gómez lleva medio año fuera de servicio, luego de que el servicio se suspenda el 20 de noviembre de 2024. Ocurrió luego de que la única formación asignada al servicio sufriera un accidente sin pasajeros.

Trenes Argentinos Operaciones había supeditado la reanudación de las prestaciones a la reparación de los coches, algo que hasta el momento no finalizó.

Pinamar

El último servicio en caer víctima fue el servicio de trenes que circulaba entre General Guido y Pinamar. En abril pasado, Trenes Argentinos tomó la medida debido a “cuestiones de seguridad”.

Se trata de la segunda traza del trayecto que conecta CABA con Pinamar, el cual obliga a un trasbordo en Guido: allí, el tren que va hacia Mar del Plata baja a los pasajeros que deseen viajar a Pinamar y estos luego deben subirse a un nuevo servicio de 92 kilómetros hasta la ciudad balnearia.