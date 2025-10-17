Llega el agua antes de lo esperado: a qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires este viernes 17 de octubre
El viernes 17 de octubre estaba marcado por el pronóstico como la jornada que tendrá el retorno de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En este contexto, se conocieron detalles del momento en que llegará el agua al territorio porteño, por lo que se recomienda trasladarse con un paraguas a mano.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, habrá chaparrones en distintos momentos de la jornada, antes de la llegada del fin de semana que tendrá al Día de la Madre como principal atractivo.
En detalle, se esperan chaparrones desde la mañana, que también estarán presentes en la tarde de este viernes 17. El SMN indicó que estos fenómenos tienen una probabilidad del 40%, lo que puede marcar una intensidad leve en las precipitaciones.
Además, se hace efectiva la baja en la temperatura, tras distintas jornadas consecutivas con máximas que rondaban los 27°. Esta vez, habrá una mínima de 19° y una máxima de 22°, acompañados por vientos en dirección este de hasta 22 kilómetros por hora.
La buena noticia es que la lluvia no se extenderá por mucho tiempo sobre Buenos Aires. La noche del viernes 17 pasará a estar mayormente nublado, ya sin chances de que haya nuevos chaparrones en CABA.
Fin de semana del Día de la Madre: cómo estará el clima en Buenos Aires
Por otro lado, el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el fin de semana indica que pasará sin lluvias, a pesar de que está prevista irregularidad en la nubosidad, tanto del sábado 18 como del domingo 19, el Día de la Madre.
- Sábado 18 de octubre: mínima de 12° y máxima de 22°, con cielo entre algo nublado y ligeramente nublado. Los vientos volverán a predominar en dirección al este, con cifras de hasta 22 kilómetros por hora.
- Domingo 19 de octubre: en los mismos valores de temperatura, el cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. Además, se darán vientos de hasta 31 kilómetros por hora, primero con dirección del norte y luego del este.