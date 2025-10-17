Llega el agua antes de lo esperado: a qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires este viernes 17 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que habrá precipitaciones durante la jornada, por lo que resulta fundamental conocer el momento en que comenzará a llover.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

El viernes 17 de octubre estaba marcado por el pronóstico como la jornada que tendrá el retorno de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En este contexto, se conocieron detalles del momento en que llegará el agua al territorio porteño, por lo que se recomienda trasladarse con un paraguas a mano.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, habrá chaparrones en distintos momentos de la jornada, antes de la llegada del fin de semana que tendrá al Día de la Madre como principal atractivo.

Lluvia. Foto: Freepik

En detalle, se esperan chaparrones desde la mañana, que también estarán presentes en la tarde de este viernes 17. El SMN indicó que estos fenómenos tienen una probabilidad del 40%, lo que puede marcar una intensidad leve en las precipitaciones.

Además, se hace efectiva la baja en la temperatura, tras distintas jornadas consecutivas con máximas que rondaban los 27°. Esta vez, habrá una mínima de 19° y una máxima de 22°, acompañados por vientos en dirección este de hasta 22 kilómetros por hora.

Llegan lluvias a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

La buena noticia es que la lluvia no se extenderá por mucho tiempo sobre Buenos Aires. La noche del viernes 17 pasará a estar mayormente nublado, ya sin chances de que haya nuevos chaparrones en CABA.

Fin de semana del Día de la Madre: cómo estará el clima en Buenos Aires

Por otro lado, el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el fin de semana indica que pasará sin lluvias, a pesar de que está prevista irregularidad en la nubosidad, tanto del sábado 18 como del domingo 19, el Día de la Madre.

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN