Se adelantan las probabilidades de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires: el día y hora en que podrían volver las precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional sorprendió con su nuevo pronóstico, dado que no se esperaba agua hasta la próxima semana.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: Freepik

Tras unos días soleados en los que las temperaturas acompañaron, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la primavera tiene una nueva sorpresa para ofrecer: las nubes y probabilidades de lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según lo informado por la agencia gubernamental encargada de monitorear el tiempo y el clima en su última actualización, se esperan algunas lluvias durante el viernes 17 de octubre. Si bien las previsiones señalan que pueden ser leves, es clave tener en cuenta cuándo ocurrirán para estar preparados.

Lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la mañana se esperan precipitaciones aisladas con un cielo nublado. Las lluvias débiles tienen mayor chance de aparecer alrededor de las 8 de la mañana, con una probabilidad de entre 30% y 40%.

La buena noticia es que no se extenderán por mucho tiempo, ya que desde la tarde se espera un cielo nublado que pasará a mayormente nublado durante la noche. Un punto a tener en cuenta es que habrá intensas ráfagas de viento desde la tarde, con cifras de hasta 50 kilómetros por hora.

Este viernes 17 también se dará un descenso en la temperatura de CABA y sus alrededores. Tras un jueves 16 con una mínima de 19° y una máxima de 28°, el pico bajará hasta 24°.

Cómo estará el clima durante el próximo fin de semana en CABA

El clima tenderá a mejorar notablemente hacia el sábado y el domingo, con temperaturas agradables y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Después de cuatro fines de semana seguidos pasados por agua, Buenos Aires tendrá cielos despejados y temperaturas primaverales. Eso sí, el sábado 18 tendrá una mínima de 11°C.

Tanto el sábado como el domingo, se espera que esté soleado y sin nubes, con una temperatura máxima de 22°.