Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima en Catamarca

Durante la clima de la mañana en Catamarca, se espera un cielo despejado, con temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C. La humedad alcanzará un 65%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde, el clima se mantendrá con un cielo mayormente despejado y las temperaturas subirán hasta los 23.7°C. Los vientos continuarán con una media de 16 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta 21 km/h. Por la noche, el cielo permanecerá despejado, y se experimentarán temperaturas frescas alrededor de 10°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

El amanecer en Catamarca será a las 08:12 y el atardecer será a las 18:33, brindando alrededor de 10 horas de luz diurna. Disfrute de un día mayormente soleado.