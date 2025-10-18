Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

sábado, 18 de octubre de 2025, 06:01

Durante la clima de la mañana en Catamarca, se espera un cielo despejado, con temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C. La humedad alcanzará un 65%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde, el clima se mantendrá con un cielo mayormente despejado y las temperaturas subirán hasta los 23.7°C. Los vientos continuarán con una media de 16 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta 21 km/h. Por la noche, el cielo permanecerá despejado, y se experimentarán temperaturas frescas alrededor de 10°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

El amanecer en Catamarca será a las 08:12 y el atardecer será a las 18:33, brindando alrededor de 10 horas de luz diurna. Disfrute de un día mayormente soleado.