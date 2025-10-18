Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Hoy en Chubut, el clima presenta un panorama mixto con un cielo meses veces nublado mientras las temperaturas mínimas alcanzan los 7.3°C. Durante la mañana, se anticipa que las condiciones climáticas sean suaves, con vientos alcanzando una velocidad de hasta 31 km/h y una humedad relativa en torno al 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y noche, las máximas llegarán a 14.7°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, y los vientos continuarán soplando desde el noroeste, con velocidades máximas de alrededor de 52 km/h. La humedad disminuirá ligeramente, proporcionando un clima fresco y agradable para disfrutar al aire libre, siendo importante permanecer atento a las condiciones del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

En cuanto a los fenómenos astronómicos, el sol hará su aparición a las 08:49 y se pondrá a las 17:51. Esta jornada presenta una oportunidad perfecta para observar el cielo y disfrutar de la belleza del paisaje patagónico bajo un cielo en gran parte despejado.