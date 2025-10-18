Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Estado del clima
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 18 de octubre de 2025, 06:01

Hoy en Chubut, el clima presenta un panorama mixto con un cielo meses veces nublado mientras las temperaturas mínimas alcanzan los 7.3°C. Durante la mañana, se anticipa que las condiciones climáticas sean suaves, con vientos alcanzando una velocidad de hasta 31 km/h y una humedad relativa en torno al 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y noche, las máximas llegarán a 14.7°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, y los vientos continuarán soplando desde el noroeste, con velocidades máximas de alrededor de 52 km/h. La humedad disminuirá ligeramente, proporcionando un clima fresco y agradable para disfrutar al aire libre, siendo importante permanecer atento a las condiciones del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

En cuanto a los fenómenos astronómicos, el sol hará su aparición a las 08:49 y se pondrá a las 17:51. Esta jornada presenta una oportunidad perfecta para observar el cielo y disfrutar de la belleza del paisaje patagónico bajo un cielo en gran parte despejado.