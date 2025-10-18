Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima hoy

Durante la mañana en Ciudad De Buenos Aires, se espera un clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de tan solo 8.6°C. A lo largo de la mañana, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 16°C. Los vientos estarán presentes durante todo el día, alcanzando en ocasiones una velocidad de hasta 12 km/h. Aunque no se anticipa precipitación, la humedad rondará el 78%, lo que podría incrementar la sensación térmica a pesar de las temperaturas moderadas. Para acceder a más información sobre el clima, no dudes en visitar nuestro enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el panorama no cambiará notablemente. Se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso y los vientos se incrementarán levemente llegando a ráfagas de hasta 22 km/h en algunos sectores. La humedad persistirá en un 78%, lo que contribuirá a mantener la sensación agradable durante la noche. A pesar de no haber pronóstico de lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera al salir, debido a la frescura ocasional que podría presentarse.

Observaciones astronómicas para Ciudad De Buenos Aires

Los interesados en observar el cielo deben tener en cuenta que el sol saldrá aproximadamente a las 7:57 y se pondrá alrededor de las 17:50. La fase de la luna será de creciente, perfecta para quienes disfruten de los detalles que esta etapa ofrece.