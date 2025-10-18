Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

sábado, 18 de octubre de 2025, 06:00

Durante la mañana en Ciudad De Buenos Aires, se espera un clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de tan solo 8.6°C. A lo largo de la mañana, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 16°C. Los vientos estarán presentes durante todo el día, alcanzando en ocasiones una velocidad de hasta 12 km/h. Aunque no se anticipa precipitación, la humedad rondará el 78%, lo que podría incrementar la sensación térmica a pesar de las temperaturas moderadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el panorama no cambiará notablemente. Se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso y los vientos se incrementarán levemente llegando a ráfagas de hasta 22 km/h en algunos sectores. La humedad persistirá en un 78%, lo que contribuirá a mantener la sensación agradable durante la noche. A pesar de no haber pronóstico de lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera al salir, debido a la frescura ocasional que podría presentarse.

Observaciones astronómicas para Ciudad De Buenos Aires

Los interesados en observar el cielo deben tener en cuenta que el sol saldrá aproximadamente a las 7:57 y se pondrá alrededor de las 17:50. La fase de la luna será de creciente, perfecta para quienes disfruten de los detalles que esta etapa ofrece.