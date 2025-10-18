Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

sábado, 18 de octubre de 2025

Esta mañana en Corrientes, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas empezarán con un mínimo de 8.2°C, subiendo progresivamente hacia la tarde. La humedad alcanzará un máximo del 94%, generando un ambiente ligeramente húmedo. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad media de hasta 5 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, el cielo continuará con algunas nubes, pero las temperaturas subirán hasta un máximo de 18.8°C. A medida que avance la tarde, los vientos se mantendrán en rangos moderados, lo que generará un clima agradable y sin precipitaciones. Por la noche, la nubosidad disminuirá un poco, pero el ambiente se mantendrá tranquilo y sin lluvias.

Disfruta de un día agradable, sin lluvias previstas y solo algunas nubes que crearán un ambiente despejado.