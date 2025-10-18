Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima de hoy

Hoy en Jujuy, el clima presentará condiciones de clima parcial y algo nubladas por la mañana, con una temperatura mínima cerca de los 4.2°C. Durante las primeras horas del día, no se espera precipitación, lo cual proporcionará un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre. La humedad alcanzará un valor de 85%, mientras los vientos del norte soplarán con una velocidad de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, las temperaturas en Jujuy subirán, alcanzando máximas cerca de los 18.4°C. El cielo continuará con algunas nubes pero sin probabilidades de lluvia. La baja presencia de nubes permitirá condiciones agradables para disfrutar al aire libre durante la noche. La velocidad del viento disminuirá levemente a medida que avanza el día, con ráfagas alcanzando no más de 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

El amanecer en Jujuy será alrededor de las 08:01, mientras que el atardecer se espera a las 18:41. Estas condiciones astronómicas proporcionarán un bono de tiempo para quienes disfrutan de observar el cielo en esta región.