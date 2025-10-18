Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Estado climático
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 18 de octubre de 2025, 06:02

En La Pampa, el clima para la mañana de este sábado 18 de octubre de 2025 se presenta con una máxima de 18.4°C y una mínima de 7.1°C. El cielo estará parcialmente nuboso y no se esperan lluvias significativas. La humedad rondará el 79%, y el viento tendrá una velocidad máxima de 18 km/h. Las condiciones atmosféricas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche, las temperaturas se mantendrán entre los 18.4°C y los 7.1°C. Se pronostica que el cielo continuará parcialmente nuboso. La velocidad del viento podría alcanzar un máximo de 29 km/h. Aunque la sensación térmica será agradable, es aconsejable llevar una chaqueta ligera si planea estar al aire libre durante la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en La Pampa será a las 8:25, mientras que el atardecer se producirá a las 18:08. Estas horas proporcionan un amplio margen de luz diurna para disfrutar de la jornada.