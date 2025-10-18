Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Hoy en Mendoza se espera un clima de lo más variado. En las primeras horas de la mañana, las condiciones serán dominadas por un cielo parcialmente nuboso con una humedad del 62%. Las temperaturas mínimas se situarán aproximadamente en 6.6°C. El viento soplará con una velocidad moderada, alcanzando hasta 11 km/h, algo común en esta región a esta hora del día y puede recoger detalles aquí en nuestro informe.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde, la situación climática se mantiene similar, con nubes dispersas dominando el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 17.5°C. Conforme avance la tarde hacia la noche, es probable que el viento incremente su velocidad, llegando a ráfagas de hasta 13 km/h. En términos de probabilidad de precipitaciones, se mantendrá en un nivel bajo. La humedad continuará alrededor del 62%, haciendo que la sensación térmica sea levemente inferior a las temperaturas reales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá alrededor de las 08:34 a. m., y el atardecer se despedirá a las 06:35 p. m. Esto proporcionará alrededor de 10 horas de luz diurna, ideal para planes al aire libre.