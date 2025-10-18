Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Tiempo Neuquén
sábado, 18 de octubre de 2025, 06:03

Hoy en Neuquén, la previsión indica un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se esperan frescas, rondando entre los 4.9°C y 17°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 22 km/h, acompañando el día con un agradable respiro de aire, mientras la humedad se mantiene en un 35%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Ya para la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Las temperaturas seguirán manteniéndose entre los 4.9°C y 17°C. La brisa será constante, con vientos de hasta 22 km/h. No se prevé lluvia, por lo que puedas disfrutar de actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025 es crucial para quienes desean explorar el cielo. Hoy, el sol saldrá a las 8:22 y se pondrá a las 18:16, brindándonos un día lleno de luz para disfrutar de las maravillas que ofrece Neuquén.