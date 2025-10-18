Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima Diario

Para hoy en Río Negro, se prevé un comienzo de jornada con clima nublado y temperaturas mínimas alrededor de 6.8°C. Durante la mañana, la temperatura alcanzará un máximo de 17.1°C. Se espera que los vientos soplen a una velocidad promedio de 22 km/h, asegurando un día fresco y ventilado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, el cielo permanecerá parcialmente cubierto y se mantendrá estable, sin probabilidades de precipitación. La humedad durante el día será de aproximadamente 82%. Ya entrada la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo constantes, con cielos mayormente despejados y temperaturas disminuyendo gradualmente durante la tarde-noche.