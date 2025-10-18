Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima y Tiempo

Durante la mañana, el clima en San Juan se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas mínimas sean de aproximadamente 9.2°C. La situación atmosférica será tranquila, con vientos suaves que rondarán los 11 km/h

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el tiempo continuará parcialmente nuboso y las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C. La humedad relativa del aire se mantendrá en un rango razonable, y se espera que los vientos tengan una ligera presencia con ráfagas que no sobrepasarán los 17 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

Las observaciones astronómicas para este sábado indican que el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Estas horas son claves para planificar actividades al aire libre.