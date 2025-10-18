Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en San Luis, se puede esperar un clima moderado a lo largo del día. La mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas rondando los 7.5°C. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.7°C. Es importante destacar que los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, ofreciendo una sensación leve de frescura. La humedad máxima será de 66%, proporcionando una atmósfera generalmente seca, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones de consideración, por lo que las condiciones serán adecuadas para salir. La temperatura se mantendrá agradable, fluctuando entre los 12°C y 14°C, mientras que el viento disminuirá levemente en intensidad. Con tan solo un 0% de probabilidad de precipitaciones, es un buen día para disfrutar de la ciudad sin preocupaciones meteorológicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de octubre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 08:25, y el ocaso será a las 18:24. Este horario ofrece una buena cantidad de horas de luz para actividades diurnas. Aprovecha la oportunidad para disfrutar de un paseo matutino y observa cómo el sol se alinea con el horizonte al caer la tarde.