Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

Clima hoy

Condiciones climáticas en la mañana

En la mañana de hoy, Santiago Del Estero presenta un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 9.5°C. El clima estará cómodo para actividades al aire libre, pero es recomendable llevar un abrigo ligero debido a la humedad que puede alcanzar hasta un 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, se anticipa que el clima continuará con condiciones similares, siendo el cielo predominantemente claro. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22°C, y el viento soplará con una velocidad media de 26 km/h.

Nota: No se espera ninguna precipitación durante el día, lo que garantiza un día seco.