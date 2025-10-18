Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de octubre de 2025

sábado, 18 de octubre de 2025, 06:04

Condiciones climáticas en la mañana

En la mañana de hoy, Santiago Del Estero presenta un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 9.5°C. El clima estará cómodo para actividades al aire libre, pero es recomendable llevar un abrigo ligero debido a la humedad que puede alcanzar hasta un 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, se anticipa que el clima continuará con condiciones similares, siendo el cielo predominantemente claro. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22°C, y el viento soplará con una velocidad media de 26 km/h.

Nota: No se espera ninguna precipitación durante el día, lo que garantiza un día seco.