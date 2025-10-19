Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Datos Meteorológicos

Hoy en Buenos Aires, el clima presenta condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán alrededor de 5.6°C, mientras que la humedad máxima se situará en el 92%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 20 km/h, manteniendo un ambiente fresco y sin precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando máximos de 15.7°C bajo un cielo parcialmente cubierto. El viento continuará soplando de forma moderada, aportando una leve brisa al entorno. Por la noche, las condiciones permanecen estables con cielos parcialmente despejados y temperaturas descendiendo levemente.

Observaciones astronómicas: El sol hará su aparición a las 06:08 AM, permitiéndonos disfrutar de un amanecer claro, y se pondrá a las 05:52 PM, concluyendo un día con una duración apreciable de luz solar.