Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Datos Meteorológicos
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 19 de octubre de 2025, 06:00

Hoy en Buenos Aires, el clima presenta condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán alrededor de 5.6°C, mientras que la humedad máxima se situará en el 92%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 20 km/h, manteniendo un ambiente fresco y sin precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando máximos de 15.7°C bajo un cielo parcialmente cubierto. El viento continuará soplando de forma moderada, aportando una leve brisa al entorno. Por la noche, las condiciones permanecen estables con cielos parcialmente despejados y temperaturas descendiendo levemente.

Observaciones astronómicas: El sol hará su aparición a las 06:08 AM, permitiéndonos disfrutar de un amanecer claro, y se pondrá a las 05:52 PM, concluyendo un día con una duración apreciable de luz solar.