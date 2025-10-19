Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Catamarca, el clima matutino se caracterizará por cielos mayormente despejados, con una temperatura mínima de alrededor de 6.4°C. La visibilidad será óptima debido a la ausencia de precipitaciones. La humedad alcanzará un 65%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 16 km/h, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las condiciones climáticas continuarán favorables con cielos levemente nublados y una temperatura máxima que rondará los 23.7°C. El viento se mantendrá constante a lo largo del día, con algunas ráfagas que podrían llegar a 22 km/h. A medida que el día avance hacia la noche, las mismas condiciones de escasa nubosidad persistirán, facilitando la observación de los astros.

Observaciones astronómicas

Para los amantes de la astronomía, el día se presta para actividades de observación gracias a la claridad del cielo al anochecer. Las puestas de sol ofrecerán paisajes magníficos, con la puesta del sol ocurriendo a las 18:33 y el amanecer del siguiente día anunciado para las 08:12. Estas condiciones garantizarán un espectáculo visual para quienes decidan mirar al cielo.