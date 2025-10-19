Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima Chubut
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 19 de octubre de 2025, 06:01

El día de hoy en Chubut se perfila con clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas serán frescas, rondando los 7.3°C. Habrá ligeras rachas de viento con una velocidad media de aproximadamente 19 km/h, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente. La humedad durante este período del día se registrará en torno al 60%, lo que, sumado al viento, proporcionará una sensación ligeramente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y se espera que las temperaturas suban, alcanzando máximas alrededor de los 14.7°C. Los vientos se intensificarán ligeramente, llegando a aproximadamente 28 km/h, mientras la humedad disminuirá hacia la noche. No se espera lluvia para el día de hoy, por lo que las actividades al aire libre podrán desarrollarse con normalidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025

Hoy el sol saldrá a las 08:49 y se pondrá a las 17:51. La luna tendrá su salida a las 16:57 y su ocaso a las 08:28 del día siguiente, observándose en fase gibosa visible.