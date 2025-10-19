Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima Chubut

El día de hoy en Chubut se perfila con clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas serán frescas, rondando los 7.3°C. Habrá ligeras rachas de viento con una velocidad media de aproximadamente 19 km/h, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente. La humedad durante este período del día se registrará en torno al 60%, lo que, sumado al viento, proporcionará una sensación ligeramente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y se espera que las temperaturas suban, alcanzando máximas alrededor de los 14.7°C. Los vientos se intensificarán ligeramente, llegando a aproximadamente 28 km/h, mientras la humedad disminuirá hacia la noche. No se espera lluvia para el día de hoy, por lo que las actividades al aire libre podrán desarrollarse con normalidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025

Hoy el sol saldrá a las 08:49 y se pondrá a las 17:51. La luna tendrá su salida a las 16:57 y su ocaso a las 08:28 del día siguiente, observándose en fase gibosa visible.