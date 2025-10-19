Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

domingo, 19 de octubre de 2025, 06:01

Clima en Córdoba el domingo 19 de octubre de 2025. Durante las primeras horas, el sol brillará tímidamente en un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán entre los 7.3°C y uno máximos de 21.9°C, ofreciendo una agradable mañana con una brisa refrescante proveniente del sur a una velocidad de aproximadamente 23 km/h. La humedad relativa será del 31%, aportando a la sensación de frescura en el ambiente. No se esperan precipitaciones, así que es un buen momento para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el cielo continuará con su estado parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán manteniéndose cálidas, con una máxima prevista de 21.9°C y mínimas en torno a los 7.3°C. A medida que avance la tarde, será necesario mantenerse atento a las ráfagas de viento, que podrían alcanzar hasta los 19 km/h, pero manteniéndose dentro de un rango tranquilo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Con este pronóstico, se recomienda llevar una chaqueta ligera en horas de la mañana. Durante la tarde, un sombrero o visera serán de utilidad para protegerse del sol.