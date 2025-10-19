Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Tiempo pronóstico

Clima en Córdoba el domingo 19 de octubre de 2025. Durante las primeras horas, el sol brillará tímidamente en un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán entre los 7.3°C y uno máximos de 21.9°C, ofreciendo una agradable mañana con una brisa refrescante proveniente del sur a una velocidad de aproximadamente 23 km/h. La humedad relativa será del 31%, aportando a la sensación de frescura en el ambiente. No se esperan precipitaciones, así que es un buen momento para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el cielo continuará con su estado parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán manteniéndose cálidas, con una máxima prevista de 21.9°C y mínimas en torno a los 7.3°C. A medida que avance la tarde, será necesario mantenerse atento a las ráfagas de viento, que podrían alcanzar hasta los 19 km/h, pero manteniéndose dentro de un rango tranquilo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Con este pronóstico, se recomienda llevar una chaqueta ligera en horas de la mañana. Durante la tarde, un sombrero o visera serán de utilidad para protegerse del sol.