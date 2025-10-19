Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Pronóstico del día

Hoy en Corrientes, el clima estará caracterizado por algunas nubes y una temperatura mínima de 8.2°C durante la mañana. Clima perfecto para actividades al aire libre en las primeras horas del día, ya que se espera una ligera brisa acompañada de una humedad máxima del 94%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, los cielos continuarán predominantemente nubosos, alcanzando una temperatura máxima de 18.8°C. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 9 km/h, brindando un leve alivio del calor. Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con una ligera disminución en la temperatura y un aumento en la humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025

El amanecer en Corrientes será a las 07:42, mientras que el ocaso está previsto para las 18:08. Este ciclo solar nos permite disfrutar de 11 horas y 26 minutos de luz diurna.