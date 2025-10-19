Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima actual

El clima en Formosa durante este domingo promete ser bastante agradable. Para la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán suaves, oscilando entre los 7.9°C de mínima, aumentando progresivamente a lo largo del día. La humedad relativa alcanzará niveles alrededor del 68.8%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, Formosa podrá disfrutar de intervalos de sol y algunos momentos nublados. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 20.5°C, ofreciendo un clima ideal para realizar actividades al aire libre. A pesar de la humedad que rondará el 68.8%, no se espera lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 9 km/h, por lo que no se prevé ninguna alteración significativa en el ambiente debido a ello.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 06:37 y se pondrá a las 18:08. Esto permitirá aprovechar la mayor parte del día con buena luz solar, ideal para quienes planean actividades al aire libre.