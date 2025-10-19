Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima actual
domingo, 19 de octubre de 2025, 06:02

El clima en Formosa durante este domingo promete ser bastante agradable. Para la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán suaves, oscilando entre los 7.9°C de mínima, aumentando progresivamente a lo largo del día. La humedad relativa alcanzará niveles alrededor del 68.8%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, Formosa podrá disfrutar de intervalos de sol y algunos momentos nublados. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 20.5°C, ofreciendo un clima ideal para realizar actividades al aire libre. A pesar de la humedad que rondará el 68.8%, no se espera lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 9 km/h, por lo que no se prevé ninguna alteración significativa en el ambiente debido a ello.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 06:37 y se pondrá a las 18:08. Esto permitirá aprovechar la mayor parte del día con buena luz solar, ideal para quienes planean actividades al aire libre.