Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

El tiempo hoy

Este domingo 19 de octubre de 2025, el clima en Mendoza presenta un día con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, se espera una temperatura mínima de 6.6°C, con los vientos soplando a una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad relativa será considerable, ubicada en torno al 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura máxima que rondará los 17.5°C. El viento podría alcanzar ráfagas de hasta 13 km/h. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante los vientos. Es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

Observaciones astronómicas

El amanecer está previsto para las 08:34, mientras que el atardecer ocurrirá alrededor de las 18:35. Aquellos interesados en observar el cielo, también podrán notar que la luna tendrá un aspecto particularmente observable debido a la luna llena.