Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

El tiempo hoy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 19 de octubre de 2025, 06:02

Este domingo 19 de octubre de 2025, el clima en Mendoza presenta un día con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, se espera una temperatura mínima de 6.6°C, con los vientos soplando a una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad relativa será considerable, ubicada en torno al 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura máxima que rondará los 17.5°C. El viento podría alcanzar ráfagas de hasta 13 km/h. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante los vientos. Es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

Observaciones astronómicas

El amanecer está previsto para las 08:34, mientras que el atardecer ocurrirá alrededor de las 18:35. Aquellos interesados en observar el cielo, también podrán notar que la luna tendrá un aspecto particularmente observable debido a la luna llena.