Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Hoy el clima en San Luis estará marcado por cielos parcialmente nubosos al amanecer. Las temperaturas serán frescas, rondando los 7.5°C como mínima. Este fenómeno meteorológico no incluirá precipitaciones en las primeras horas del día, brindando un ambiente adecuado para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que el día avance, las temperaturas aumentarán, alcanzando máximas de aproximadamente 17.7°C. Aunque los cielos seguirán parcialmente cubiertos, el riesgo de lluvias se mantendrá bajo. Los vientos, provenientes del noreste, tendrán una velocidad moderada con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h. Será un buen momento para disfrutar del aire libre con precauciones respecto al viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025

Para curiosidades astronómicas, el sol hará su aparición alrededor de las 8:25 AM, mientras que su ocaso se producirá a las 6:24 PM, permitiendo un día de luz solar promedio para esta época del año.