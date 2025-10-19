Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025
Hoy el clima en San Luis estará marcado por cielos parcialmente nubosos al amanecer. Las temperaturas serán frescas, rondando los 7.5°C como mínima. Este fenómeno meteorológico no incluirá precipitaciones en las primeras horas del día, brindando un ambiente adecuado para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
A medida que el día avance, las temperaturas aumentarán, alcanzando máximas de aproximadamente 17.7°C. Aunque los cielos seguirán parcialmente cubiertos, el riesgo de lluvias se mantendrá bajo. Los vientos, provenientes del noreste, tendrán una velocidad moderada con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h. Será un buen momento para disfrutar del aire libre con precauciones respecto al viento.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de octubre de 2025
Para curiosidades astronómicas, el sol hará su aparición alrededor de las 8:25 AM, mientras que su ocaso se producirá a las 6:24 PM, permitiendo un día de luz solar promedio para esta época del año.