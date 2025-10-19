Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Tiempo y Clima

Para el día de hoy, domingo 19 de octubre de 2025, en Santa Fe se anticipa una mañana con condiciones del clima que incluirán un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 7.9°C, ofreciendo un inicio de jornada fresco. La humedad relativa será significativa, alcanzando un 85%. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 21 km/h. Aunque las probabilidades de precipitación son cercanas a cero, es aconsejable estar preparados ante cualquier eventual cambio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las condiciones climáticas seguirán ofreciendo cielos nublados, con una temperatura máxima de 18.5°C, ideal para aquellos que disfrutan de un ambiente templado. Los vientos continuarán a una velocidad sostenida de 21 km/h, pero sin condiciones de lluvia previstas. Al caer la noche, el clima seguirá siendo apacible, con cielos despejados. Puesto que no se esperan lluvias, las actividades nocturnas al aire libre no deberían tener inconvenientes.