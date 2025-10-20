Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

lunes, 20 de octubre de 2025, 06:01

Clima en Buenos Aires promete un inicio de día nublado con temperaturas suaves. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, y se espera una brisa ligera surcando la ciudad. A medida que avanza el día, el cielo se abrirá, permitiendo que la ciudad disfrute de algo de sol en medio de un despunte nublado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde, el clima se mantendrá mayormente nuboso con posibilidad de despeje ocasional. Las máximas alcanzarán los 15.7°C, ofreciendo un clima agradable. Será ideal para quienes deseen dar un paseo al aire libre, aunque es recomendable llevar alguna capa extra debido a las brisas.