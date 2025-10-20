Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima hoy

Clima en Buenos Aires promete un inicio de día nublado con temperaturas suaves. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, y se espera una brisa ligera surcando la ciudad. A medida que avanza el día, el cielo se abrirá, permitiendo que la ciudad disfrute de algo de sol en medio de un despunte nublado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde, el clima se mantendrá mayormente nuboso con posibilidad de despeje ocasional. Las máximas alcanzarán los 15.7°C, ofreciendo un clima agradable. Será ideal para quienes deseen dar un paseo al aire libre, aunque es recomendable llevar alguna capa extra debido a las brisas.