Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Meteorología Chubut
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 20 de octubre de 2025, 06:01

Hoy en Chubut, el clima se presentará con características variadas. Durante la mañana, se esperan cielos parcialmente nublados con temperaturas que podrían bajar a 7.3°C. La humedad será notable durante la mañana, alcanzando niveles de alrededor del 47%. Los vientos en esta parte del día tendrán una velocidad máxima de 52 km/h, lo que podría producir algunas brisas frescas en las cercanías.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Avanzando hacia la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán cambiantes. Aunque persistirán algunas nubes en el cielo, las temperaturas ascenderán convirtiéndose en un poco más cálidas, con un máximo previsto de 14.7°C. La velocidad del viento en estas horas disminuirá ligeramente pero podría alcanzar ráfagas de hasta 52 km/h, causando algunas rachas más fuertes. La humedad tiende a estabilizarse cerca de 79%, proporcionando un ambiente menos seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer en Chubut se registrará alrededor de las 8:49 y el ocaso se producirá aproximadamente a las 17:51. Estos momentos son ideales para disfrutar de la transición de la luz en el cielo.