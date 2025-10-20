Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima Corrientes
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 20 de octubre de 2025, 06:02

Hoy, el clima en Corrientes estará condicionado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Con temperaturas que variarán entre los 8.2°C como mínima y alcanzarán hasta 18.8°C como máxima, la sensación será de frescura especialmente temprano. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán moderadamente a una velocidad de hasta 9 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta 19 km/h. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, pero conviene vestirse de manera adecuada para la temperatura fresca matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones del tiempo seguirán siendo parcialmente nubosas, mientras que la temperatura continuará subiendo, llegando a los 18.8°C. Los niveles de humedad oscilarán alrededor del 94%, por lo cual se sentirá un ambiente más húmedo en el día. A medida que oscurezca, la temperatura disminuirá ligeramente, con los vientos manteniendo su intensidad de aproximadamente 9 km/h. A modo de observaciones astronómicas, el sol salió a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Para quienes planeen actividades al aire libre, este es un día idóneo por el clima templado y estable. Sin lluvias pronosticadas, es una ocasión perfecta para disfrutar de la naturaleza en su estado más placentero.

Consejos y recomendaciones para los habitantes y visitantes de Corrientes consisten en llevar siempre una chaqueta ligera, especialmente al anochecer, para estar cómodos y preparados ante cualquier cambio inesperado en la brisa. Para quienes deseen tomar fotografías del paisaje, el clásico resplandor del atardecer promete un encanto único bajo las condiciones climáticas favorables.