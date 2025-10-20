Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima Corrientes

Hoy, el clima en Corrientes estará condicionado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Con temperaturas que variarán entre los 8.2°C como mínima y alcanzarán hasta 18.8°C como máxima, la sensación será de frescura especialmente temprano. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán moderadamente a una velocidad de hasta 9 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta 19 km/h. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, pero conviene vestirse de manera adecuada para la temperatura fresca matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones del tiempo seguirán siendo parcialmente nubosas, mientras que la temperatura continuará subiendo, llegando a los 18.8°C. Los niveles de humedad oscilarán alrededor del 94%, por lo cual se sentirá un ambiente más húmedo en el día. A medida que oscurezca, la temperatura disminuirá ligeramente, con los vientos manteniendo su intensidad de aproximadamente 9 km/h. A modo de observaciones astronómicas, el sol salió a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Para quienes planeen actividades al aire libre, este es un día idóneo por el clima templado y estable. Sin lluvias pronosticadas, es una ocasión perfecta para disfrutar de la naturaleza en su estado más placentero.

Consejos y recomendaciones para los habitantes y visitantes de Corrientes consisten en llevar siempre una chaqueta ligera, especialmente al anochecer, para estar cómodos y preparados ante cualquier cambio inesperado en la brisa. Para quienes deseen tomar fotografías del paisaje, el clásico resplandor del atardecer promete un encanto único bajo las condiciones climáticas favorables.