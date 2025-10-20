Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Esta mañana en Jujuy, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 4.2°C. Se espera que la humedad sea alta, rondando el 85%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 10 km/h, ofreciendo un aire fresco al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el panorama climático en Jujuy no presentará grandes cambios. Las temperaturas máximas llegarán a 18.4°C, con la misma nubosidad parcial acompañando el transcurso del día. Cabe destacar que no se espera precipitación, por lo que cualquier plan al aire libre no debería verse afectado. Sin embargo, habrá un incremento en la velocidad del viento, alcanzando aproximadamente los 13 km/h, por lo que se recomienda estar preparado para condiciones de viento moderado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, hay que tener en cuenta que hoy el sol saldrá a las 7:26 horas y se pondrá a las 18:41 horas. Estos tiempos proporcionan una guía útil para quienes planean aprovechar el día al máximo y disfrutar del atardecer lleno de colores sobre la región andina.