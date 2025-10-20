Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

El Clima Hoy

Este lunes en La Pampa, el clima comenzará con cielos algo nublados, una temperatura mínima de 7.1°C, muy fresco, por lo tanto, es recomendable salir con abrigo. La humedad se mantendrá relativamente moderada en el amanecer, alcanzando un índice del 79%, mientras que los vientos correrán a una velocidad moderada con ráfagas de hasta 14 km/h. A lo largo de la mañana, el clima se mantendrá estable sin probabilidades de precipitaciones, asegurando una jornada tranquila para cualquier actividad al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, se espera que la temperatura máxima ascienda a los 18.4°C. Aunque el cielo estará parcialmente nublado, podríamos disfrutar de algunas horas de sol, pero será mejor llevar un paraguas al salir ya que la dirección y velocidad del viento podrían cambiar, alcanzando ocasionalmente velocidades de hasta 29 km/h en algunas áreas. Durante la noche, las temperaturas disminuirán significativamente y la velocidad del viento se reducirá, aportando un ambiente más calmado y fresco, ideal para actividades nocturnas. En este tiempo las probabilidades de lluvia se mantienen bajas, asegurando condiciones secas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

Para los entusiastas de la astronomía, el sol hará su primera aparición a las 8:25 AM y se despedirá del firmamento a las 6:08 PM, ofreciendo un fotogénico atardecer que podría deleitar a aquellos que disfrutan de las observaciones al aire libre. Este evento astronómico brinda la oportunidad perfecta para aprovechar la tarde bajo la agradable luz solar.