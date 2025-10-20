Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025
Este lunes en La Pampa, el clima comenzará con cielos algo nublados, una temperatura mínima de 7.1°C, muy fresco, por lo tanto, es recomendable salir con abrigo. La humedad se mantendrá relativamente moderada en el amanecer, alcanzando un índice del 79%, mientras que los vientos correrán a una velocidad moderada con ráfagas de hasta 14 km/h. A lo largo de la mañana, el clima se mantendrá estable sin probabilidades de precipitaciones, asegurando una jornada tranquila para cualquier actividad al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
En la tarde, se espera que la temperatura máxima ascienda a los 18.4°C. Aunque el cielo estará parcialmente nublado, podríamos disfrutar de algunas horas de sol, pero será mejor llevar un paraguas al salir ya que la dirección y velocidad del viento podrían cambiar, alcanzando ocasionalmente velocidades de hasta 29 km/h en algunas áreas. Durante la noche, las temperaturas disminuirán significativamente y la velocidad del viento se reducirá, aportando un ambiente más calmado y fresco, ideal para actividades nocturnas. En este tiempo las probabilidades de lluvia se mantienen bajas, asegurando condiciones secas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025
Para los entusiastas de la astronomía, el sol hará su primera aparición a las 8:25 AM y se despedirá del firmamento a las 6:08 PM, ofreciendo un fotogénico atardecer que podría deleitar a aquellos que disfrutan de las observaciones al aire libre. Este evento astronómico brinda la oportunidad perfecta para aprovechar la tarde bajo la agradable luz solar.