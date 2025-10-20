Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025
Hoy en Mendoza, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de alrededor de 6.6°C. A lo largo del día, los vientos predominantes alcanzarán una velocidad media de hasta 11 km/h, asegurando un ambiente fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En la tarde, se anticipa una ligera mejora en la nubosidad, pero las temperaturas máximas no superarán los 17.5°C. La humedad promedio será del 62%, contribuyendo a un clima seco y llevadero, ideal para actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025
Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol se elevará a las 08:34, mientras que el ocaso se producirá a las 18:35. Estos momentos son perfectos para disfrutar del espectáculo natural que nos ofrece el amanecer y atardecer en Mendoza.