Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Mendoza, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de alrededor de 6.6°C. A lo largo del día, los vientos predominantes alcanzarán una velocidad media de hasta 11 km/h, asegurando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, se anticipa una ligera mejora en la nubosidad, pero las temperaturas máximas no superarán los 17.5°C. La humedad promedio será del 62%, contribuyendo a un clima seco y llevadero, ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol se elevará a las 08:34, mientras que el ocaso se producirá a las 18:35. Estos momentos son perfectos para disfrutar del espectáculo natural que nos ofrece el amanecer y atardecer en Mendoza.