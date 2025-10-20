Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado por un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 4.9°C, y se espera que el viento sople con una velocidad de hasta 13 km/h. Además, la humedad rondará el 71%, creando una sensación térmica algo fresca. No se anticipan significativos acumulados de precipitación durante estas horas, por lo que es ideal llevar una capa extra si se planea estar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avance el día hacia la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C. En la noche, se prevé que las temperaturas desciendan nuevamente, empero, el termómetro no bajará de los 4.9°C. En cuanto al viento, la velocidad podría alcanzar los 13 km/h, aunque se espera que las ráfagas sean moderadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

El movimiento solar hoy lleva al amanecer para alrededor de las 08:47, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:16. Estos datos son cruciales para planificar el día, especialmente si se tienen actividades al aire libre o se quiere disfrutar del paisaje al atardecer.