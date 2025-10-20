Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

lunes, 20 de octubre de 2025, 06:04

Durante la mañana de hoy, el clima en Río Negro presentará cielos despejados, con una temperatura mínima de alrededor de 6.8°C. A lo largo del transcurso de las horas matutinas, el sol mantendrá su presencia hasta las 17:51, momento previsto para el atardecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Hacia la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 17.1°C. Se espera que el viento mantenga una velocidad media de 22 km/h durante toda la jornada. La humedad relativa del ambiente oscilará alrededor del 82%, brindando una sensación de frescura moderada. Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, garantizando una noche tranquila.