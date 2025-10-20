Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Pronóstico diario

Durante la mañana de hoy, el clima en Río Negro presentará cielos despejados, con una temperatura mínima de alrededor de 6.8°C. A lo largo del transcurso de las horas matutinas, el sol mantendrá su presencia hasta las 17:51, momento previsto para el atardecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Hacia la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 17.1°C. Se espera que el viento mantenga una velocidad media de 22 km/h durante toda la jornada. La humedad relativa del ambiente oscilará alrededor del 82%, brindando una sensación de frescura moderada. Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, garantizando una noche tranquila.