Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Pronóstico del clima para hoy en la mañana en San Juan

En la mañana de hoy, San Juan se levantará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas serán frescas, con un mínimo de 9.2°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad alcanzará el 33%, manteniendo un ambiente ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para el resto del día, las condiciones persistirán similares con una temperatura máxima que rondará los 20.4°C. Los vientos soplarán desde el norte a una velocidad promedio de 22 km/h, favoreciendo un ambiente dinámico pero sin precipitaciones previstas. La puesta de sol será a las 18:37, dando lugar a una noche tranquila pero fresca.